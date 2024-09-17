В США сообщили новые детали о покушении на Трампа

Секретная служба США: подозреваемый в покушении на Трампа не успел выстрелить

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа не успел открыть огонь. Новые детали о случившемся сообщил исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу, его цитирует издание The Hill.

«Подозреваемый не имел прямой видимости, он не стрелял из своего оружия», — уточнил он. Роу подчеркнул, что бывший президент находится «под самой высокой степенью защиты».

Ранее выяснилось, что покушавшийся на Трампа 58-летний Райан Уэсли Раут был ярым сторонником Украины и агитировал граждан США добровольно вступать в украинский «Иностранный легион».

Сам кандидат в президенты США от Республиканской партии заявил, что риторика действующего американского лидера Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис подтолкнула Райана Уэсли Раута совершить покушение на него.