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13:12, 17 сентября 2024Путешествия

Стюардесса бездыханно упала на глазах у испуганных пассажиров из-за загадочной болезни

Daily Mail: в Италии стюардесса упала на глазах у пассажиров и не выжила

Фото: Unsplash

В Италии стюардесса бездыханно упала в самолете на глазах у испуганных пассажиров из-за загадочной болезни. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 57-летняя Габриэлла Карио летела в качестве пассажира из Реджо-Калабрии в Рим. Она почувствовала себя плохо во время посадки, но решила не обращаться за помощью к врачам, поскольку торопилась домой к трем детям и мужу. Однако в самолете ее состояние ухудшилось — женщина потеряла сознание и не выжила.

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Прибывшие на место врачи не смогли установить причину случившегося. Предполагается, что Карио страдала какой-то неизвестной болезнью. Вылет самолета перенесли на несколько часов.

Ранее 56-летняя индонезийская туристка провела в пробке на острове Ява семь часов, начала плеваться пеной и не выжила. Известно, что инцидент произошел в городе Богор. Женщина села в туристический автобус около 19:00 после посещения плантации и вскоре почувствовала головокружение.

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      Марк Успенский
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