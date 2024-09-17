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11:14, 17 сентября 2024Бывший СССР

Таджикистан захотел бороться с вступлением мигрантов в террористические группировки

Таджикистан решил бороться с вступлением граждан в террористические группировки

Фото: Mohsin Raza / Reuters

Власти Таджикистана решили бороться с вступлением своих граждан в террористические группировки за рубежом. Об этом заявили в Министерстве труда и миграции республики во время заседания координационного совета по сотрудничеству с таджикскими диаспорами, передает «Sputnik Таджикистан».

Уточняется, что Таджикистан намерен усилить вне страны пропаганду, направленную против присоединения граждан к экстремистско-террористическим движениям. В ходе заседания также были подняты вопросы защиты прав трудовых мигрантов и соблюдения ими законодательства.

По словам источника «Sputnik Таджикистан», в последние годы улучшаются отношения с таджикской диаспорой и соотечественниками за рубежом. Он отметил, что граждане страны стали больше вовлекаться в решение миграционных вопросов.

Ранее граждан Таджикистана предупредили об опасности работы в России, объяснив это «негативным влиянием трудовой деятельности в стране на их здоровье». Таджикских мигрантов отнесли к одной из самых уязвимых групп населения.

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      Кристина Есикова
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