Таджикистан захотел бороться с вступлением мигрантов в террористические группировки

Таджикистан решил бороться с вступлением граждан в террористические группировки

Власти Таджикистана решили бороться с вступлением своих граждан в террористические группировки за рубежом. Об этом заявили в Министерстве труда и миграции республики во время заседания координационного совета по сотрудничеству с таджикскими диаспорами, передает «Sputnik Таджикистан».

Уточняется, что Таджикистан намерен усилить вне страны пропаганду, направленную против присоединения граждан к экстремистско-террористическим движениям. В ходе заседания также были подняты вопросы защиты прав трудовых мигрантов и соблюдения ими законодательства.

По словам источника «Sputnik Таджикистан», в последние годы улучшаются отношения с таджикской диаспорой и соотечественниками за рубежом. Он отметил, что граждане страны стали больше вовлекаться в решение миграционных вопросов.

Ранее граждан Таджикистана предупредили об опасности работы в России, объяснив это «негативным влиянием трудовой деятельности в стране на их здоровье». Таджикских мигрантов отнесли к одной из самых уязвимых групп населения.