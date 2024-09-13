Граждан Таджикистана предупредили об опасности работы в России. Им рекомендовали не ездить в страну

В Таджикистане заявили о вреде работы в России для здоровья

Граждан Таджикистана предупредили об опасности работы в России. Это связано с «негативным влиянием трудовой деятельности в стране на их здоровье», считает издание Asia-Plus.

Мигрантов из Таджикистана отнесли к одной из самых уязвимых групп населения. Как отмечает издание, некоторые факторы негативно влияют на их здоровье, например, им ограничен доступ к медицине, присутствуют языковой барьер и дискриминация.

По данным Asia-Plus, среди прибывающих на заработки граждан растет число ВИЧ-инфицированных и заболевших туберкулезом. Согласно материалу, в 2022 году около 19 процентов больных заразились туберкулезом во время пребывания и работы в других странах.

Посольство Таджикистана рекомендовало своим гражданам не ездить в Россию

Во вторник, 10 сентября, посольство Таджикистана в Москве призвало своих граждан воздержаться от поездок в Россию. Отмечалось, что предупреждение опубликовано из-за «продолжающегося в Российской Федерации режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу». Других подробностей посольство не привело.

По данным Министерство труда, миграции и занятости населения республики, трудовая миграция из Таджикистана за первые шесть месяцев 2024 года сократилась на 16 процентов. За это время из страны на заработки выехали около 393 тысяч граждан (почти все из них направились в РФ), а за аналогичный период 2023 года этот показатель составил более 467 тысяч человек.

В Таджикистане отреагировали на ограничения на работу мигрантов в РФ

В ряде регионов России ввели запрет на работу мигрантов в нескольких десятках сфер. Министр труда, миграции и занятости населения республики Гулнора Хасанзода сообщила, что ведет дипломатический диалог с российскими регионами, запретившими труд мигрантов. «Идут все эти взаимодействия по дипломатической линии, в установленном порядке мы обращаемся и всегда взаимодействуем непосредственно по всем проблемам, которые есть в миграции. (...) И в том числе с региональными руководителями», — заявила она.

Гулнора Хасанзода Кадр: PRESSA TJ / YouTube

По словам главы Минтруда, в российской политике наблюдается тренд на дальнейшее ограничение привлечения рабочей силы с зарубежных трудовых рынков, но Душанбе будет исходить из уже принятых законодательных норм.

На этот счет также высказались лишившиеся работы мигранты. Они считают, что россияне не смогут обойтись без иностранной рабочей силы. «Вы без нас не сможете!» — заявил бывший работник общепита Рустам Кадыров. Он пояснил, что россияне не согласятся работать в таких условиях, в каких приходится вести трудовую деятельность мигрантам.

Потерявшая работу Шахзода Набиева согласилась со своим соотечественником: «Платили всего 30 тысяч и премии выдавали, если перевыполняешь план. Что, разве русский на такую работу пойдет? Я по 12 часов в холодном зале стояла за упаковками, чтобы заработать побольше и домой отправить».

Ранее в МВД заявили о нахождении 630 тысяч нелегалов в России. При этом 3,5 миллиона трудовых мигрантов, по данным 2023 года, находятся в России на законных основаниях, большинство из них — уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.