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10:20, 17 сентября 2024Мир

Трампа уличили в попытке извлечь выгоду из очередного покушения

Bloomberg: Трамп намерен извлечь политическую выгоду из очередного покушения

Фото: Giorgio Viera / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп намерен извлечь политическую выгоду из очередного покушения. Об этом сообщает Bloomberg.

«Изображая Трампа как борца и выжившего, его предвыборная кампания надеется привлечь раздробленное внимание американцев и возложить вину за очередное покушение на [кандидата в президенты США от Демпартии Камалу] Харрис и демократов», — пишет агентство.

Само покушение, отмечают авторы материалы, дало Трампу возможность «провести кампанию на этой неделе как фигуре, не затронутой тем, что он называет злыми силами, стремящимися его свергнуть».

Ранее Трамп заявил, что риторика действующего американского лидера Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис подтолкнула 58-летнего Райана Уэсли Раута совершить покушение на него.

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      Виктория Кондратьева
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