Треть россиян захотела для детей карьеру айтишника

«Росгосстрах Жизнь» и «Зарплата.ру»: 34,5 % хотят для ребенка карьеру айтишника

Большинство россиян доверяют своему ребенку в выборе профессии, однако треть из них хотели бы для своих детей карьеру IT-специалиста. Об этом заявили в ходе совместного опроса эксперты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и исследовательского центра «Зарплата.ру», копия документа есть в распоряжении «Ленты.ру».

Из числа опрошенных 88,5 процента не планируют влиять на выбор карьеры для ребенка. Почти половина (51,5 процента) готовы поделиться мыслями и предпочтениями с детьми, а 37 процентов считают, что они должны выбирать профессию самостоятельно. Только 11,5 процента взрослых собираются принимать активное участие в выборе карьеры для своего ребенка.

Чаще всего россияне хотят, чтобы ребенок стал айтишником (34,5 процента), занимался управленческой деятельностью или предпринимательством (33 процента), работал в здравоохранении или социальной сфере (22,5 процента). Реже участники опроса называли такие направления, как финансы и экономика (13,5 процента), инженерия и строительство (13 процентов), спорт (12,5 процента), культура и искусство (12 процентов), научная деятельность (10 процентов), силовые структуры (9,5 процента) и юриспруденция (9 процентов).

Почти четверть (24 процента) россиян предпочитают не менять место работы на протяжении карьеры и трудятся на одной позиции всю жизнь. Как показал опрос сайта KP.RU, каждый четвертый респондент пришел на свое основное место работы, будучи еще молодым студентом, и с тех пор не переходил в другую компанию. Еще 46 процентов опрошенных заявили, что за карьеру единожды или дважды меняли место трудоустройства. 15 процентов признались, что меняют работу каждые 5-7 лет, а 8 процентов — раз в 2-3 года.