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18:23, 15 августа 2024Экономика

Названа доля трудящихся всю жизнь на одной работе россиян

KP.RU: 24 процента россиян трудятся на одной работе всю жизнь

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Почти четверть (24 процента) россиян предпочитают не менять место работы на протяжении карьеры и трудятся на одной позиции всю жизнь. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

В опросе приняли участие в общей сложности 6,2 тысячи граждан России, которые являются подписчиками сайта KP.RU в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. Почти каждый четвертый респондент признался, что пришел на свое основное место работы, будучи еще молодым студентом, и с тех пор не переходил в другую компанию.

Еще 46 процентов опрошенных заявили, что за карьеру единожды или дважды меняли место трудоустройства. В свою очередь, 15 процентов признались, что меняют работу каждые 5-7 лет, а 8 процентов — раз в 2-3 года. При этом 4 процентам респондентов приходится искать место занятости на регулярной основе, так как у них нет постоянной работы.

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Опрошенные, которые чаще других меняют место труда, признались, что подобная практика помогает им спастись от профессионального выгорания. Кроме того, такая стратегия позволяет обеспечить стабильный карьерный рост и развитие собственных навыков. В то же время, по словам участника опроса, придерживающегося противоположной практики, частая смена работы может свидетельствовать либо о плохих условиях труда, либо о трудном характере подобного работника. При этом для подавляющего большинства респондентов ключевым критерием при выборе места труда является размер заработной платы.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования аналитиков кадровой компании UTEAM и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix назвала недовольство зарплатой главной причиной россиян для смены работы. Такой ответ в ходе опроса дали в общей сложности 70 процентов респондентов. В свою очередь, для 56 процентов веским поводом для ухода из компании стала токсичность начальства. На третьем месте среди главных причин для смены работы оказались конфликты с коллективом (44 процента).

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      Анатолий Акулов
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