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07:59, 19 апреля 2024Экономика

Россияне раскрыли одну из главных причин для смены работы

«Ъ»: 56 процентов россиян готовы сменить работу из-за токсичности начальников

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Больше половины (56 процентов) россиян заявили о готовности сменить свое нынешнее место работы из-за токсичности начальства. Эта причина впервые вошла в тройку главных и заняла второе место, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования аналитиков кадровой компании UTEAM и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix.

Главной причиной для смены работы у россиян стало недовольство оплатой труда. Об этом заявили в общей сложности 70 процентов респондентов, принявших участие в опросе. На третьем месте оказались конфликты с рабочим коллективом (44 процента). В топ-5 причин для увольнения также вошли неудобный график работы (42 процента) и отсутствие перспектив для карьерного роста (32 процента).

Расширение списка причин для смены работы свидетельствует о росте конкуренции за сотрудников на российском рынке труда, заявляют эксперты. При этом россияне все чаще стали руководствоваться при выборе работы неденежными факторами. «Соискатели выбирают то место работы, где будет не только хорошая оплата и бенефиты, но и комфортная среда для работы и общения с коллегами», — резюмировала директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина.

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Ранее в Центробанке (ЦБ) сообщили о резком усилении кадрового голода в России. Так, в январе-марте 2024 года обеспеченность отечественных компаний и предприятий работниками оказалась на минимальном с 1998-го уровне и опустилась до отметки в минус 28,2 пункта.

На этом фоне российские власти начали прорабатывать меры по борьбе с кадровым дефицитом. Среди возможных вариантов рассматривается увеличение количества дней сверхурочной работы подряд, а также повышение автоматизации рабочих процессов.

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      Анатолий Акулов
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