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07:32, 19 апреля 2024Экономика

В России начали прорабатывать меры по борьбе с кадровым голодом

«Ведомости»: бизнес предложил властям повысить переработки и увеличить пенсии

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Российские власти начали прорабатывать меры по борьбе с кадровым голодом в стране. Одна из рассматриваемых инициатив — возможность увеличения количества дней сверхурочной работы подряд, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Подобную меру предлагали, в частности, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). В настоящее время Трудовым кодексом (ТК) допустимы переработки по 4 часа в течение двух дней подряд, то есть по 12 часов в день. Управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина заявляла, что такая инициатива позволила бы повысить гибкость использования рабочего времени, а в некоторых случаях — снизить потребность в новых кадрах.

В свою очередь, в Министерстве экономического развития (Минэке) сообщили, что рассматривают меру по повышению производительности труда на российских предприятиях за счет большей автоматизации рабочих процессов. Еще одним вариантом является снижение барьеров при трудоустройстве граждан. В «Деловой России» рассказали, что направили ряд мер по борьбе с кадровым голодом в стране еще в конце февраля. Речь идет об инициативах, связанных в том числе с субсидированием модернизации предприятий, а также с привлечением к труду пенсионеров и подростков.

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В качестве еще одних мер прорабатываются варианты с индексациями социальных выплат неработающим пенсионерам и расширение возможностей для для заключения срочных трудовых договоров с отдельными категориями работников. Последняя мера затрагивает ряд категорий граждан, включая предпенсионеров, длительно безработных и работников вновь созданных малых предприятий. Эти инициативы также исходят от представителей РСПП.

Ранее в Центробанке (ЦБ) сообщили об усилении кадрового голода в России до максимума. Так, по итогам января-марта 2024 года обеспеченность работниками отечественных компаний и предприятий снизилась до минимального значения за всю историю наблюдений и достигла отметки в минус 28,2 пункта. Столь низких показателей не наблюдалось в стране с 1998 года. При этом, как отметили в регуляторе, нехватка кадров прослеживается во всех ключевых отраслях национальной экономики.

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      Анатолий Акулов
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