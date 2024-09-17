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15:31, 17 сентября 2024Экономика

ЦБ повысил прогноз роста кредитования россиян

ЦБ повысил прогноз роста потребкредитования в РФ в 2024 году до 12-17 %

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Аналитики Центробанка (ЦБ) повысили собственный прогноз роста потребительского кредитования в России в 2024 году до 12-17 процентов. Об изменении ожиданий сообщается в обзоре регулятора о банковском секторе.

Для сравнения, предыдущая оценка ЦБ подразумевала темпы роста кредитования физических лиц в стране в этом году на уровне 7-12 процентов. Таким образом, регулятор повысил нижнюю и верхнюю планку прогнозного диапазона увеличения портфеля потребительских займов в стране на пять процентных пунктов (п.п.), следует из доклада.

Тем не менее в Банке России ожидают, что охладить кредитную активность граждан удастся за счет ужесточения условий выдач займов (макропруденциального регулирования) во втором квартале 2024-го и повышения ключевой ставки по итогам сентябрьского заседания совета директоров до 19 процентов годовых. «Рост долговой нагрузки и ставок должны скомпенсировать высокую потребительскую активность», — резюмировали в ЦБ.

Ранее в регуляторе заявили о росте стоимости кредитного риска розничных клиентов российских банков. По итогам второго квартала показатель увеличился на 0,8 п.п. и достиг отметки 2,4 процента. Таким образом, он оказался выше среднего исторического уровня на 0,4 п.п. В ЦБ объяснили подобную динамику прежде всего «вызреванием» займов, выданных по высоким ставкам клиентам с большим уровнем долговой нагрузкой.

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