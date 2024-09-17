Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:42, 17 сентября 2024Интернет и СМИ

Малышева назвала главные правила похода в общественный туалет

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам главные правила похода в общественный туалет. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Продеус заявил, что смывать воду в унитазе необходимо при закрытой крышке. Как объяснил врач, в таком случае микробы останутся в унитазе и не распространятся по комнате. Другим правилом похода в общественный туалет Малышева назвала обязательное мытье рук после его посещения.

«Самое грязное место в туалете — это не унитаз, а ручка входной двери», — добавил Продеус. Он призвал не трогать ее голыми руками и, открывая дверь, прикасаться к ней не кожей, а кусочком туалетной бумаги.

Ранее Малышева и Продеус в программе «Жить здорово!» перечислили мужчинам эффективные способы выявить рак яичек на ранней стадии. В частности, врачи рассказали, что на это заболевание указывает положительный результат теста на беременность.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      По всему Ливану внезапно начали взрываться пейджеры, среди раненых — посол Ирана. Израиль подозревают в кибератаке

      Россиянкам раскрыли самые популярные пластические операции

      Шойгу передал президенту Ирана послание Путина

      Раскрыт возможный срок лишения свободы для бывшего мужа Нюши за аферы на инвестициях

      В Китае начали банкротиться нефтеперерабатывающие заводы

      МИД Ливана подготовит жалобу в СБ ООН из-за взрывов пейджеров

      Зеленский поручил разобраться с домогательствами в отношении женщин-военных

      Россиянка побывала в Италии и назвала отличие сицилийцев и москвичей

      Раскрыто состояние получившего травму Нагиева

      Обреченные пассажиры батискафа Titan знали о неизбежном крушении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше