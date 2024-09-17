Малышева назвала главные правила похода в общественный туалет

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам главные правила похода в общественный туалет. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Продеус заявил, что смывать воду в унитазе необходимо при закрытой крышке. Как объяснил врач, в таком случае микробы останутся в унитазе и не распространятся по комнате. Другим правилом похода в общественный туалет Малышева назвала обязательное мытье рук после его посещения.

«Самое грязное место в туалете — это не унитаз, а ручка входной двери», — добавил Продеус. Он призвал не трогать ее голыми руками и, открывая дверь, прикасаться к ней не кожей, а кусочком туалетной бумаги.

Ранее Малышева и Продеус в программе «Жить здорово!» перечислили мужчинам эффективные способы выявить рак яичек на ранней стадии. В частности, врачи рассказали, что на это заболевание указывает положительный результат теста на беременность.