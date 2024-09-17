У летевшего в Москву самолета сработал сигнал об опасном сближении с землей

У самолета Turkish Airlines сработал сигнал об опасном сближении с землей

У самолета авиакомпании Turkish Airlines во время полета сработал сигнал об опасном сближении с землей. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел с лайнером, летевшим в Москву из Анкары. На высоте около 1000 метров экипаж доложил о срабатывании системы предупреждения о близости земли после двух уходов на второй круг. Уточняется, что посадка в аэропорту Внуково прошла благополучно.

В конце августа у самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» сработал сигнал об опасном сближении с землей во время полета. Лайнер, летевший из Санкт-Петербурга, благополучно приземлился в аэропорту Сочи.