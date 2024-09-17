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13:23, 17 сентября 2024Россия

Участник спецоперации стал сенатором от атакованного ВСУ региона России

Участник первого потока «Времени героев» назначен сенатором от Курской области

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Участник специальной военной операции (СВО) гвардии полковник Алексей Кондратьев назначен членом Совета Федерации от исполнительной власти Курской области. О подписании соответствующего постановления сообщил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram.

Глава Курской области подчеркнул, что Кондратьев является ветераном боевых действий, а также участником президентской программы «Время героев». «Он с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область принимает участие в эвакуации мирных жителей в безопасные районы. Его боевой опыт помогает при формировании отряда "БАРС-Курск"», — рассказал Смирнов.

Губернатор выразил уверенность, на посту сенатора Кондратьев принесет региону пользу.

Это уже не первое назначение Кондратьева в Совфед — с 2015 по 2020 год он был сенатором от Тамбовской области. До этого политик пять лет возглавлял Тамбов.

Ранее другой участник СВО — Герой России Юрий Нимченко — стал сенатором от Крыма. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, Нимченко служил в 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Он охарактеризовал военного как человека с правильной жизненной позицией.

ЖЗЛ
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