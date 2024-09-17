Участник спецоперации стал сенатором от атакованного ВСУ региона России

Участник первого потока «Времени героев» назначен сенатором от Курской области

Участник специальной военной операции (СВО) гвардии полковник Алексей Кондратьев назначен членом Совета Федерации от исполнительной власти Курской области. О подписании соответствующего постановления сообщил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram.

Глава Курской области подчеркнул, что Кондратьев является ветераном боевых действий, а также участником президентской программы «Время героев». «Он с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область принимает участие в эвакуации мирных жителей в безопасные районы. Его боевой опыт помогает при формировании отряда "БАРС-Курск"», — рассказал Смирнов.

Губернатор выразил уверенность, на посту сенатора Кондратьев принесет региону пользу.

Это уже не первое назначение Кондратьева в Совфед — с 2015 по 2020 год он был сенатором от Тамбовской области. До этого политик пять лет возглавлял Тамбов.

Ранее другой участник СВО — Герой России Юрий Нимченко — стал сенатором от Крыма. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, Нимченко служил в 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Он охарактеризовал военного как человека с правильной жизненной позицией.