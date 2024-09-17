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10:40, 17 сентября 2024Среда обитания

Ученые рассказали о росте солнечной активности

Руководитель лаборатории РАН Богачев: активность Солнца усилилась в XXI веке

Фото: Unsplash

Солнечная активность в XXI веке усилилась, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Его слова приводит РБК.

Индекс солнечной активности составил 215, что стало максимумом в текущем столетии и оказалось выше прогнозов. «К последствиям прямо сейчас это ни к каким не приведет», — успокоил ученый.

Индекс солнечной активности отслеживается с 1749 года и позволяет сравнивать интенсивность солнечных циклов на протяжении многих лет. Он рассчитывается из числа пятен на поверхности звезды.

Ранее в сентябре в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Солнце зафиксирована одна из самых сильных вспышек с 2017 года. Изначально вспышку классифицировали как X5.3. Однако в дальнейшем ученые уточнили, что балл составил X4.5.

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      Платон Щукин
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