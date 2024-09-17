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10:00, 17 сентября 2024Экономика

Ученые Росатома создали прототип кластерной системы сканирования

Ученые Росатома создали прототип системы сканирования для 3D-принтеров

Фото: Росатом

Сотрудники подольского научно-исследовательского института Научно-производственного объединения «ЛУЧ» (входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом») разработали прототип установки селективного лазерного спекания с новой кластерной лазерно-оптической системой сканирования. Она поможет расширить возможности по производству крупногабаритных изделий из карбида кремния. НИОКР проводились в рамках комплексной программы развития техники, технологий и научных исследований в области атомной энергии.

Изделия из карбида кремния востребованы во многих областях современной промышленности, от атомной до автомобилестроения. По сравнению с традиционной сталью или алюминием материал обеспечивает изделию высокую твердость, конструкционную прочность, теплопроводность, низкий уровень теплового расширения и отличные трибологические свойства.

«Продукцию из карбида кремния институт выпускает давно, но классическими способами, которые не позволяли создавать сложные по геометрии изделия. Аддитивные технологии открывают возможность экспериментировать с материалами, размерами и формой. Мы решили разработать собственную технологию 3D-печати из порошка карбида кремния. На первом этапе проекта разработали рабочую конструкторскую документацию кластерной лазерно-оптической системы, затем совместно с коллегами из машиностроительного дивизиона приступили к созданию прототипа аддитивной установки. Особенностью разработки является компоновка сканаторов вертикальным способом, что позволяет увеличить их количество на одном аддитивном устройстве. Благодаря этому увеличивается и рабочее поле, что в свою очередь позволяет делать крупногабаритные детали, а также наращивать производительность процесса в 3-4 раза», — рассказал заместитель директора «Отделения оптических и информационных технологий» «ЛУЧ» и руководитель проекта Илья Шарапов.

На дальнейших этапах планируется применять данную систему для разработки и изготовления сложных изделий из облегченного карбида кремния, полученного методом СЛС. Например, для производства оболочек твэлов нового поколения или дисковых тормозов в автомобильной промышленности.

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      Алена Шаповалова
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