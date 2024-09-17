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00:30, 17 сентября 2024Из жизни

Учительница сняла на камеру секс с 15-летним мальчиком

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

В штате Калифорния, США, 34-летнюю учительницу обвинили в сексе с 15-летним школьником, пока расследовали другое дело. Об этом сообщает издание People.

Полицейские пришли в дом Марины Рамирез Рико с обыском, так как подозревали ее в хранении оружия. Вместо оружия они обнаружили самодельное порно, которое она снимала. Из видео следовало, что женщина растлила мальчика и сняла секс с ним на камеру.

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Преступление было совершено, когда Рико работала в средней школе города Соледад. Жертва ее домогательств обучался там же. К тому времени, когда женщину арестовали, она устроилась в другое учебное заведение. Сотрудники полиции предупредили нынешнее руководство Рико о предъявленных ей обвинениях, после чего ее отправили в административный отпуск.

Ранее сообщалось, что в Канаде 35-летняя учительница начальной школы из провинции Альберта совратила подростка. Как выяснили следователи, она занялась сексом с мальчиком, а затем заплатила ему за молчание.

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      Юлия Юткина
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