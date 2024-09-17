Ударный дрон «Иноходец» уничтожил пусковую установку РСЗО M270 MLRS в Курской области

Военкор Поддубный: дрон «Иноходец» поразил РСЗО MLRS в Курской области

Российский ударный беспилотник «Иноходец» поразил пусковую установку американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в Telegram.

На опубликованных журналистом кадрах демонстрируется поражение MLRS. На камере тепловизора отчетливо видно яркую вспышку — взрыв в результате прямого попадания.

По словам Поддубного, помимо пусковой установки была также уничтожена машина сопровождения вместе с экипажем. Военкор выразил восхищение работой российских операторов дрона.

Ранее Минобороны показало уничтожение трех пусковых установок РСЗО HIMARS. Российским оружием были поражены замаскированные позиции РСЗО в Сумской области.