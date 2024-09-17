Украина выпустила 16 беспилотников по двум регионам России

Минобороны: силы ПВО сбили 16 дронов ВСУ над Курской и Брянской областями

В ночь на вторник, 17 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по двум регионам России с помощью 16 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили один беспилотник над Курской областью, остальные 15 — над Брянской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

Вечером в понедельник, 16 сентября, ВСУ уже атаковали Брянскую область — тогда над регионом сбили восемь беспилотников. Еще один дрон перехватили в Курской области.