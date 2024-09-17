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07:42, 17 сентября 2024Россия

Украина выпустила 16 беспилотников по двум регионам России

Минобороны: силы ПВО сбили 16 дронов ВСУ над Курской и Брянской областями

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В ночь на вторник, 17 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по двум регионам России с помощью 16 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили один беспилотник над Курской областью, остальные 15 — над Брянской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

Вечером в понедельник, 16 сентября, ВСУ уже атаковали Брянскую область — тогда над регионом сбили восемь беспилотников. Еще один дрон перехватили в Курской области.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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