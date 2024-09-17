Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ в ДНР попало на видео

Минобороны России показало уничтожение пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Российские военные поразили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры уничтожения здания, занятого украинскими солдатами, показало в Telegram Минобороны России.

Пункт временной дислокации бойцов армии Украины располагался в районе населенного пункта Звановка. На опубликованном видео запечатлен момент удара Воздушно-космических сил России по нему.

«Средствами объективного контроля было зафиксировано критическое разрушение используемого противником здания. При этом потери ВСУ составили более 20 человек личного состава и четыре единицы автомобильной техники», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны России показало уничтожение артиллерийской установки ВСУ в Сумской области. Для этого российские военные использовали барражирующий боеприпас «Ланцет».