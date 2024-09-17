В Белоруссии назвали условие для участия в мирном саммите по Украине

Посол Белоруссии Ганевич: Минск появится на саммите по Украине при участии РФ

Белоруссия появится на конференции по урегулированию конфликта на Украине лишь в том случае, если туда пригласят Россию. Условия для участия Минска в новом мирном саммите назвал в интервью для RTVI белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич.

«Уверен, что Белоруссия будет участвовать в таком саммите в случае участия Российской Федерации», — заявил дипломат.

Ганевич добавил, что закончить конфликт без Москвы и Минска невозможно, потому что только славянские народы России и Белоруссии понимают, что на самом деле происходит на Украине.

Ранее в Вооруженных силах Украины заявили, что войска могут устроить государственный переворот, если руководство страны заключит мирную сделку с Россией. При этом, по опросам украинских социологов, около 7 процентов граждан Украины готовы присоединиться к вооруженному протесту в случае территориальных уступок.