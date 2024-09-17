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02:07, 17 сентября 2024Мир

В Британии заявили о неготовности к войне с Россией

DM: Британия не готова к столкновению с Россией в случае снятия запрета на удары

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Великобритания не готова к войне с Россией из-за плачевного состояния армии страны. Об этом предупредил колумнист Daily Mail Питер Хитченс.

Он отметил, что разрешение Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ может спровоцировать прямое столкновение. Однако, по его словам, Британия не сможет в нем участвовать из-за нехватки новобранцев и экипировки, а также отсутствия средств на финансирование военных действий.

«Я все еще совершенно не понимаю, зачем вообще Британия участвует в прокси-войне между США и Россией», — признался Хитченс.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять экс-министров обороны страны призвали действующего премьера Кира Стармера позволить Украине применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Речь идет о том, чтобы предоставить такое разрешение без одобрения США.

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      Марина Совина
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