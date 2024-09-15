Стармера призвали разрешить Киеву наносить удары по России

Times: Стармера призвали разрешить Киеву наносить удары по РФ без одобрения США

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять экс-министров обороны страны призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Киеву применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Об этом сообщила газета The Times.

Уточняется, что речь идет о том, чтобы разрешить Киеву наносить удары по территории России британским оружием даже без одобрения США. Как отметил Джонсон, «нет никаких мыслимых оснований для отсрочки».

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр назвал оправданным с военной точки зрения разрешение Киеву бить вглубь России. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта».