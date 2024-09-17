В Чехии сообщили о возможном отказе Украины от территорий

Lidovky: власти Украины рассматривают отказ от возвращения территорий

Украинские власти рассматривают возможность отказа от возвращения территорий, однако они никогда не признаются в этом публично. Об этом сообщает чешское издание Lidovky.

«Украинское руководство готово смириться с утратой части своей территории. Они такой вариант давно рассматривают. Однако публично Владимир Зеленский, правительство и оппозиционные политики этот вариант отвергают. Ведь признай они обратное, они совершили бы политическое самоубийство», — указано в материале.

Отмечается, что в Киеве уже не рассчитывают на положительный исход противостояния с Россией. Это связано с нежеланием Запада помогать Украине в том же объеме, что раньше, в связи с чем украинская армия не сможет организовать новое контрнаступление и властям придется публично или закулисно отказаться от претензий на Донбасс и Крым.

Ранее стало известно, что Швейцария не планирует проводить на своей территории еще одну конференцию по Украине. «В настоящий момент Швейцария не готовит второй саммит мира», — ответили в МИД страны на соответствующий вопрос.