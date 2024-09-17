В Евросоюзе нашли способ получить деньги на укрепление ПВО

Brugel: противовоздушную оборону ЕС можно укрепить за счет выпуска ценных бумаг

Властям Европейского союза (ЕС) следует озаботиться немедленным укреплением систем противовоздушной обороны (ПВО). К такому выводу пришли в брюссельском экономическом аналитическом центре Brugel, их цитирует ТАСС.

Профинансировать соответствующие мероприятия аналитики предлагают за счет выпуска коллективных долговых ценных бумаг. Они напомнили, что нечто похожее власти ЕС уже делали, когда пытались восстановить европейскую экономику после пандемии. В Brugel подчеркнули, что в настоящее время Европа очень уязвима для воздушных атак, так как государства, входящие в Евросоюз, обладают разными возможностями. Поэтому потенциал ПВО следует нарастить, а сделать это можно за счет совместного финансирования. Последнее особенно необходимо, если принять во внимание стоимость таких комплексов, как Patriot и IRIS-T.

Аналитики подчеркнули, что выпуск долговых обязательств не предполагает трансформации самой структуры противовоздушной обороны. Организовать задуманное можно в рамках Североатлантического альянса и инициативы «Европейский воздушный щит».

Ранее глава польского правительства Дональд Туск призвал Европейский союз создать совместную систему противовоздушной обороны. Для этих целей он считает нужным изыскать не менее 100 миллиардов евро.