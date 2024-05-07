Польша призвала ЕС к совместной защите от российских ракет

Bloomberg: премьер Польши Туск призвал ЕС создать единую систему ПВО

Польша призвала Европейский союз (ЕС) создать совместную систему противовоздушной обороны (ПВО), чтобы обезопасить свои территории от конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова передает Bloomberg.

«Мы должны совместно со странами ЕС мобилизовать не менее 100 миллиардов евро на оборону и создать совместную систему ПВО, поскольку вместе боремся с российской агрессией (...) Европейские границы необходимо защищать, потому что они разделяют континент мира и агрессоров, которые готовят нам войну, в том числе и гибридными методами», — сообщил политик в ходе встречи с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

Глава ЕК поддержала инициативу Туска и также заявила, что члены ЕС должны «восстановить, пополнить и трансформировать» свои вооруженные силы.

2 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал создать «тяжелую бригаду» из войск стран ЕС для быстрого реагирования в соседних с сообществом регионах. Он сравнил собственные силы Евросоюза с медицинской страховкой. Дипломат подчеркнул, что Брюссель должен всегда быть готов к любой ситуации на международной арене.