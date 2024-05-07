Польша призвала ЕС к совместной защите от российских ракет
Польша призвала Европейский союз (ЕС) создать совместную систему противовоздушной обороны (ПВО), чтобы обезопасить свои территории от конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова передает Bloomberg.
«Мы должны совместно со странами ЕС мобилизовать не менее 100 миллиардов евро на оборону и создать совместную систему ПВО, поскольку вместе боремся с российской агрессией (...) Европейские границы необходимо защищать, потому что они разделяют континент мира и агрессоров, которые готовят нам войну, в том числе и гибридными методами», — сообщил политик в ходе встречи с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.
Глава ЕК поддержала инициативу Туска и также заявила, что члены ЕС должны «восстановить, пополнить и трансформировать» свои вооруженные силы.
2 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал создать «тяжелую бригаду» из войск стран ЕС для быстрого реагирования в соседних с сообществом регионах. Он сравнил собственные силы Евросоюза с медицинской страховкой. Дипломат подчеркнул, что Брюссель должен всегда быть готов к любой ситуации на международной арене.