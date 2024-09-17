В Госдуме назвали препятствие для увеличения пособия по уходу за ребенком

Депутат Бессараб усомнилась в возможности увеличить пособия по уходу за ребенком

В российском бюджете сейчас не предусмотрена возможность увеличить размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она прокомментировала идею пересмотреть выплаты.

«И сегодня, и в 2025 году у нас пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком увеличились, причем достаточно существенно. (...) Я думаю, это максимально возможное сегодня увеличение, в бюджете рассчитана каждая строка, а для дополнительного увеличения нужно понимать, что нужно снять какие-то средства из других источников», — сказала депутат.

В то же время парламентарий напомнила о существующих мерах поддержки для семей с детьми.

«Шаги в этом направлении уже делаются и пособия увеличиваются год от года, оно индексируется не ниже, чем на процент инфляции. Мамочки получили возможность работать и получать одновременно пособие. Если раньше матери стоило [досрочно] выйти из декретного отпуска, то выплата пособия прекращалась. Сейчас это не прекращается, можно получать пособие до полутора лет и работать на удаленке, или полный рабочий день в офисе, или вообще у другого работодателя, а потом выйти к тому, у которого вы числитесь как основной сотрудник. Мы расширяем поддержку в этом плане. Кроме того, от 0 до 17 лет выплачивается единое пособие на ребенка. Если семья недополучает, не выходит на прожиточный минимум на члена семьи, можно получить дополнительное единое пособие на ребенка», — добавила она.

Как пишет РБК, правительство планирует увеличить размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Так, с 2025 года его могут поднять до 50 процентов от среднего заработка, а в 2026 — до 60 процентов. Сейчас пособие составляет 40 процентов от среднего заработка, но не более 49,1 тысячи рублей.