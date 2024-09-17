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05:47, 17 сентября 2024Экономика

В России предложили увеличить размер пособия по уходу за ребенком

РБК: власти проработают вопрос об увеличении пособия по уходу за ребенком в РФ

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В России размер пособия по уходу за ребенком планируют поднять с 40 до 50 процентов от среднего заработка родителя, а с 2026 года — до 60 процентов. Соответствующее поручение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин, пишет РБК.

«Правительство обсуждает возможность увеличения размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет, которое выплачивается родителям в декретном отпуске», — сказано в статье.

По данным издания, поручение должно быть исполнено к январю следующего года. Журналисты напомнили, что прожиточный минимум на детей в 2024 году по стране варьируется в зависимости от региона.

В начале сентября стало известно, что депутаты Госдумы от ЛДПР направят на рассмотрение в российское правительство проект об увеличении пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Как уточнили депутаты, проект подразумевает увеличение подобного пособия в размере, равном прожиточному минимуму для детей в регионе,

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в 2025 году в России заработает национальный проект «Семья», включающий меры поддержки студенческих семей. По ее словам, отдельные положения нового нацпроекта уже представлены. Известно, что он будет включать в себя заботу о студенческой семье.

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      Марина Совина
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