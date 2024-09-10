В России анонсировали меры поддержки студенческих семей

Депутат Бессараб анонсировала меры поддержки студенческих семей в 2025 году

В 2025 году в России заработает национальный проект «Семья», включающий меры поддержки студенческих семей, анонсировала в беседе с «Лентой.ру» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, отдельные положения нового нацпроекта уже представлены. Известно, что он будет включать в себя заботу о студенческой семье.

«Предусматриваются общежития для студенческой семьи, ведомственные детские учреждения, комнаты для детей, возможность приоритетного перехода на бюджетную основу обучения. Это пока только в проекте, но тем не менее от экспертного сообщества поступило 3,5 тысячи предложений в национальный проект "Семья" непосредственно по студенческой семье с целью создания семьи на самых ранних этапах», — поделилась парламентарий.

Ранее Бессараб рассказывала о том, какие выплаты на сегодняшний день положены при рождении ребенка в России. Она обращала внимание, что все эти социальные гарантии индексируются.

До этого депутаты Госдумы от ЛДПР собрались направить на рассмотрение проект закона об увеличении пособия по уходу за ребенком до полутора лет в размере, равном прожиточному минимуму для детей в регионе. Кроме того, инициатива включает в себя повышение такого пособия до 60 процентов от среднего заработка родителя.

