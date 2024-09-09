Россиянам рассказали о полагающихся при рождении ребенка выплатах

Депутат Бессараб: пособия в России получают семьи почти с 11 миллионами детей

На сегодняшний день в России семья достаточно поддерживается со стороны государства, сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила выплаты, которые полагаются при рождении ребенка.

«У нас, безусловно, достаточно обширные социальные гарантии для семей с детьми. Они начинаются с момента рождения ребенка. При получении свидетельства о рождении уже подготавливаются все материалы, например, для получения родового сертификата, соответствующих выплат за рождение ребенка, по беременности и родам, затем следует отпуск по уходу за ребенком», — поделилась депутат.

Парламентарий добавила, что все эти социальные гарантии индексируются. Часть из них — с 1 января каждого года, часть — с 1 февраля. Ежегодно индексируется и материнский семейный капитал, отметила она. «Кроме того, единое детское пособие, так называемое, индексируется ежегодно и составляет от 50 до 100 процентов прожиточного минимума на ребенка в соответствующем субъекте Российской Федерации. Нужно сказать, что такие пособия сегодня получают семьи почти с 11 миллионами детей», — рассказала депутат.

То есть сегодня, мне кажется, достаточно семья поддерживается государством. И если семья является нуждающейся, то обязательно получит соответствующие пособия от государства. Также социальный контракт можно получить и все причитающиеся выплаты Светлана Бессараб депутат Госдумы

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от ЛДПР направят на рассмотрение в российское правительство проект закона об увеличении пособия по уходу за ребенком до полутора лет в размере, равном прожиточному минимуму для детей в регионе. Кроме того, инициатива включает в себя повышение такого пособия до 60 процентов от среднего заработка родителя.

