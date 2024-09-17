В Госдуме объяснили необходимость увеличения Российской армии

Депутат Гурулев: численность ВС РФ увеличена для проведения спецоперации

Решение об увеличении численности Вооруженных сил (ВС) России было принято президентом Владимиром Путиным для формирования новых подразделений для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

«Это необходимо для того, чтобы создать новые соединения и части для проведения спецоперации», — указал он. Генерал также пояснил, что сейчас новые части формируются из добровольцев, подписавших контракт с министерством обороны РФ. «Все просто, давайте без паники», — резюмировал Гурулев.

16 сентября российский лидер подписал указ об увеличении штатной численности ВС страны до 2 389 000 человек. Документ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

Расширение позволит России обойти армии Индии и США, численности которых составляют 1,44 миллиона и 1,32 миллиона человек соответственно. Российская армия поднимется на второе место и будет уступать только ВС Китая (2 миллиона человек).