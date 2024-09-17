Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:47, 17 сентября 2024Россия

В Госдуме объяснили необходимость увеличения Российской армии

Депутат Гурулев: численность ВС РФ увеличена для проведения спецоперации

Фото: РИА Новости

Решение об увеличении численности Вооруженных сил (ВС) России было принято президентом Владимиром Путиным для формирования новых подразделений для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

«Это необходимо для того, чтобы создать новые соединения и части для проведения спецоперации», — указал он. Генерал также пояснил, что сейчас новые части формируются из добровольцев, подписавших контракт с министерством обороны РФ. «Все просто, давайте без паники», — резюмировал Гурулев.

16 сентября российский лидер подписал указ об увеличении штатной численности ВС страны до 2 389 000 человек. Документ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

Расширение позволит России обойти армии Индии и США, численности которых составляют 1,44 миллиона и 1,32 миллиона человек соответственно. Российская армия поднимется на второе место и будет уступать только ВС Китая (2 миллиона человек).

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме объяснили необходимость увеличения Российской армии

      Украинские инструкторы прибыли в Сирию для обучения террористов

      В Приамурье рухнул вертолет с тремя людьми на борту

      Минюст объяснил включение Земфиры в реестр иноагентов

      Известная телеведущая пожаловалась на статус иноагента

      Предложено решение двух крупнейших загадок космологии

      45-летняя Николь Шерзингер показала фигуру в бикини

      «Имеет право». Генсек НАТО Столтенберг высказался об ударах Украины по территории России

      В России сообщили о способе обхода санкций через криптовалюту

      Суд отказал телеведущей Лазаревой в снятии статуса иноагента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше