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14:14, 17 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве перекрыли канал сбыта оружия

В Киеве задержали торговцев оружием на сумму 3,7 миллиона рублей

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Киеве перекрыли канал сбыта оружия и взрывчатки. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает РИА Новости.

Стоимость изъятого товара, как заявили в полиции, составляет 1,7 миллиона гривен (3,7 миллиона рублей по курсу на 17 сентября). Трое задержанных продавали снаряжение в рамках личных встреч в Киеве.

«В ходе обысков изъято более 16 тысяч патронов различного калибра, 132 гранатометных выстрела, 69 гранат, две противотанковые мины, четыре реактивные противотанковые гранаты, два автомата, один пулемет и пять килограммов артиллерийского пороха», — говорится в сообщении полиции.

По украинскому законодательству задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Хмельницкой области Украины задержали мужчину, стрелявшего из автомата Калашникова по сотрудникам правоохранительных органов.

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      Сергей Болиев
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