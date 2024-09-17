В Киеве задержали торговцев оружием на сумму 3,7 миллиона рублей

В Киеве перекрыли канал сбыта оружия и взрывчатки. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает РИА Новости.

Стоимость изъятого товара, как заявили в полиции, составляет 1,7 миллиона гривен (3,7 миллиона рублей по курсу на 17 сентября). Трое задержанных продавали снаряжение в рамках личных встреч в Киеве.

«В ходе обысков изъято более 16 тысяч патронов различного калибра, 132 гранатометных выстрела, 69 гранат, две противотанковые мины, четыре реактивные противотанковые гранаты, два автомата, один пулемет и пять килограммов артиллерийского пороха», — говорится в сообщении полиции.

По украинскому законодательству задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Хмельницкой области Украины задержали мужчину, стрелявшего из автомата Калашникова по сотрудникам правоохранительных органов.