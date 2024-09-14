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11:21, 14 сентября 2024Бывший СССР

Нацполиция Украины задержала устроившего стрельбу по полицейским мужчину

На Украине задержали мужчину, открывшего стрельбу по полиции

Фото: Kyrylo Chubotin / Globallookpress.com

В Хмельницкой области Украины задержали мужчину, который открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщила Национальная полиция республики в своем Telegram-канале.

Отмечается, что событие произошло после того, как патрульная служба остановила автомобиль жителя села Олешина и обнаружила, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Во время составления протокола водитель под предлогом решения вопроса с транспортным средством ушел домой, вернулся с огнестрельным оружием и открыл огонь по патрульным.

В результате его действий один полицейский и один гражданский были ранены, подкрепление правоохранителей смогло задержать стрелка.

В середине августа мужчина, одетый в военную форму, стрелял в двух человек из автомата в Тернопольской области Украины. Как сообщила Нацполиция Украины, им оказался 45-летний житель Житомирской области.

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      Валентин Карант
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