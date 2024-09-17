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21:03, 17 сентября 2024Мир

В Конгрессе США призвали охранять Трампа как президента

Fox News: республиканцы призвали охранять Трампа как президента страны

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Республиканцы в Конгрессе США призвали Секретную службу обеспечить кандидату в президенты США Дональду Трампу такую же охрану и защиту, как у действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

«Мы просим, чтобы Секретная служба США предприняла следующие действия: вы должны сделать господина Трампа объектом защиты на таком же уровне охраны, который предоставляется действующему президенту Байдену», — передает телеканал текст письма конгрессменов-республиканцев.

Также законодатели попросили Секретную службу провести специальный брифинг перед членами Конгресса по делам о покушениях на Трампа, а также рассказать, каким образом агентство планирует обеспечить эффективную защиту политика от потенциальных угроз в будущем.

15 сентября на Трампа планировал совершить покушение житель штата Северная Каролина, 58-летний Райан Уэсли Раут. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины, и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» ВСУ.

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      Дарья Устьянцева
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