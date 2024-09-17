В Конгрессе США задались вопросом об информаторе стрелявшего в Трампа

Конгрессвумен Тейлор Грин допустила, что Рауту сообщили о местоположении Трампа

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин допустила, что стрелявшему в экс-президента США Дональда Трампа американцу Райану Уэсли Рауту сообщили о местоположении политика. Вопросом об информаторе стрелка она задалась на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Игра Трампа в гольф не была запланирована и не была включена ни в один публичный график. Трамп постоянно летает по всей стране. Он летает между Бедминстером и Мар-о-Лаго, он всегда где-то между ними. Откуда Райан Раут знал, что Трамп будет играть в гольф в клубе Уэст-Палм-Бич? Если ему об этом не сказали», — говорится в публикации.

15 сентября на Трампа было совершено покушение во время его визита в гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Полиция задержала стрелявшего, им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут.

Вскоре выяснилось, что Раут является ярым сторонником Украины. Он посещал Киев после начала специальной военной операции (СВО) и призывал отправить Киеву все имеющееся в США оружие. Кроме того, агитировал американских граждан становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ), для которого он собирал деньги.