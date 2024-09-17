В Ливане призвали выбросить пейджеры из-за взрывов

WP: «Хезболла» призвала членов движения выбросить пейджеры из-за взрывов

Исламистское ливанское движение «Хезболла» призвало своих членов выбросить пейджеры из-за угрозы новых взрывов. Об этом сообщает The Washigton Post (WP) со ссылкой на источники.

«Каждый, кто получил новый пейджер, выбросьте его немедленно», — передает газета голосовое сообщение, которое распространяется среди членов «Хезболлы».

Кроме того, власти Ливана заявили, что «большое количество людей» получили ранения в разных частях страны из-за взрывов пейджеров. Также они попросили всех граждан, имеющих беспроводные устройства связи, «держаться от них подальше».

Ранее в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.