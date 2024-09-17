В популярной стране Азии захотели ввести туристический налог для иностранцев

Bangkok Post: в Таиланде начнут взимать туристический налог с иностранцев

В Таиланде с иностранцев начнут взимать туристический налог в размере от 150 до 300 батов (примерно от 411 до 823 рублей). Об этом пишет местная газета Bangkok Post.

Министр туризма этой популярной страны Азии Соравонг Тьентонг захотел ввести подобную меру, чтобы простимулировать развитие отрасли. «Я считаю, что взимание туристического сбора принесет пользу: доходы можно будет использовать для развития инфраструктуры и достопримечательностей, а также для обеспечения безопасности туристов», — подчеркнул министр.

По данным издания, кабинет министров одобрил схему туристического сбора еще в 2022 году, но с тех пор ее так и не реализовали. Согласно нововведению, путешественники, прилетающие в королевство на самолете, должны будут заплатить 300 батов (около 823 рублей), а въезжающие по суше и морю — 150 батов (около 411 рублей).

Тьентонг добавил, что ему нужно больше времени для изучения готовности системы, и министерство пока не определилось, стоит ли взимать налог до конца четвертого квартала 2024 года.

В начале сентября власти Италии захотели поднять туристический налог с 5 до 25 евро (2,4 тысячи рублей) за ночь для гостей самых дорогих номеров отелей. Таким образом в этой популярной стране Европы решили бороться с чрезмерным туризмом.