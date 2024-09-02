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20:14, 2 сентября 2024Путешествия

Популярная страна Европы нашла способ избавиться от туристов

The Independent: Италия захотела поднять туристический налог до 25 евро за ночь

Фото: Dan Novac / Unsplash

Власти Италии нашли способ избавиться от туристов: они захотели поднять туристический налог с 5 до 25 евро (2,4 тысячи рублей) за ночь для отдыхающих, останавливающихся в самых дорогих гостиничных номерах. Об этом сообщает The Independent.

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Уточняется, что такая мера нужна для борьбы с чрезмерным туризмом в популярной стране Европы. Сбор налога будет осуществляться в крупных городах, включая Флоренцию и Рим. Так, 25 евро придется платить за номера стоимостью более 750 евро (74,4 тысячи рублей) за ночь, а сбор за номера стоимостью менее 100 евро (почти 10 тысяч рублей) составит всего 5 евро (496 рублей).

Ранее англоговорящая туристка искупалась топлес в фонтане в Европе, попала на видео и возмутила пользователей сети. Уточняется, что ролик был снят на площади Санто-Спирито в итальянской Флоренции. Жители Италии в комментариях раскритиковали поведение путешественницы.

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