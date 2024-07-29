Туристка искупалась топлес в фонтане в Европе и попала на видео

DM: туристка искупалась топлес в фонтане Флоренции и попала на видео

Англоговорящая туристка искупалась топлес в фонтане в Европе, попала на видео и возмутила пользователей сети. Подробностями истории поделился британский таблоид Daily Mail.

Уточняется, что видео было снято на площади Санто-Спирито в итальянской Флоренции. На размещенных в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) кадрах блондинка без лифчика и в черных брюках плавает в городском фонтане и приглашает сидящих рядом людей к ней присоединиться.

Жители Италии в комментариях раскритиковали поведение путешественницы. «В других странах ее бы уже арестовали и оштрафовали. Коза», «Молодец, в том фонтане моются только бомжи и собаки», «Хорошо ли купаться среди голубиного помета?», «Стыд должен вернуться в моду», — написали разгневанные юзеры.

Ранее другой турист на спор прыгнул в фонтан на юге Тенерифе, Испания, и разгневал местных жителей. Они написали в комментариях к видео, что Канарским островам не нужны такие отдыхающие.