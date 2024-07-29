Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:04, 29 июля 2024Путешествия

Туристка искупалась топлес в фонтане в Европе и попала на видео

DM: туристка искупалась топлес в фонтане Флоренции и попала на видео

Англоговорящая туристка искупалась топлес в фонтане в Европе, попала на видео и возмутила пользователей сети. Подробностями истории поделился британский таблоид Daily Mail.

Уточняется, что видео было снято на площади Санто-Спирито в итальянской Флоренции. На размещенных в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) кадрах блондинка без лифчика и в черных брюках плавает в городском фонтане и приглашает сидящих рядом людей к ней присоединиться.

Жители Италии в комментариях раскритиковали поведение путешественницы. «В других странах ее бы уже арестовали и оштрафовали. Коза», «Молодец, в том фонтане моются только бомжи и собаки», «Хорошо ли купаться среди голубиного помета?», «Стыд должен вернуться в моду», — написали разгневанные юзеры.

Ранее другой турист на спор прыгнул в фонтан на юге Тенерифе, Испания, и разгневал местных жителей. Они написали в комментариях к видео, что Канарским островам не нужны такие отдыхающие.

Алина Черненко
Обсудить
Последние новости

В России захотели обязать мигрантов служить в армии два года. Им также могут повысить призывной возраст

В российском зоопарке поселились медведи-молодожены

49-летнего Тоби Магуайра сняли топлес на яхте с девушкой в бикини

Путин наградил вдову писателя Солженицына медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Россиянин сдавал сапборды в аренду и попал под проверку из-за халатности клиентки

Собака почуяла раковую опухоль не знающего о заболевании хозяина

Раскрыто происхождение редкой частицы во Вселенной

От Смутного времени до фильмов Эльдара Рязанова. Чем знамениты старинные усадьбы Москвы?

Туристка искупалась топлес в фонтане в Европе и попала на видео

Стало известно о продвижении российских войск в Часовом Яре

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше