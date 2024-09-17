В пристрастии Трампа к гольфу увидели угрозу для его безопасности

Politico: пристрастие Трампа к гольфу делает его более уязвимым для покушений

Пристрастие бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа к гольфу делает его более уязвимым для покушений. Об этом пишет Politico.

«Мероприятия на открытом воздухе такого масштаба и продолжительности, от трех до пяти часов, невероятно трудны и напряженны... Нельзя окружить человека, который играет в гольф, сталью или стеклом», — отметил Пол Эклофф, бывший агент Секретной службы, который был помощником руководителя группы поддержки Трампа во время его президентства.

Эксперты по вопросам безопасности и бывшие агенты Секретной службы США сошлись во мнении, что особая любовь Трампа к этому виду спорта представляет собой серьезную проблему для людей, которые его охраняют.

«Проблема в том, что за последние восемь лет, особенно, в случае Трампа, он много играет в гольф. Он играет в гольф все время, поэтому не нужно быть нейрохирургом, чтобы понять, что, если он в Мар-а-Лаго и там хорошая погода, он, вероятно, будет на поле для гольфа», — заявил Майк Олсон, ветеран Секретной службы, в прошлом старший специальный агент, проработавший четыре года в охране тогдашнего вице-президента Дика Чейни.

Ранее сообщалось, что Трамп в беседах с друзьями и сторонниками шутит о том, как расстроен из-за того, что ему не удалось закончить игру в гольф в связи с покушением.