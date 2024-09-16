Трамп расстроился из-за незаконченной игры в гольф в связи с предполагаемым покушением

NYT: Трамп расстроен тем, что не смог закончить игру в гольф из-за покушения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в беседах с друзьями и сторонниками шутит о том, как расстроен из-за того, что ему не удалось закончить игру в гольф в связи с предполагаемым покушением, сообщает газета The New York Times (NYT).

«По словам двух человек, осведомленных о ситуации в Мар-а-Лаго, Трамп весь день общался с друзьями и союзниками и отпускал шутки о том, как он расстроен тем, что не смог закончить игру в гольф», — отмечает издание.

Стрельба произошла у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. Источники New York Post, утверждают, что стреляли двое, и они целились друг в друга, а не по Трампу. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу заявил, что в кустах около клуба был обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом. Там же нашли два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру.