В России оценили последствия для Запада при ограничении поставок важного сырья

Доцент Чиков: ограничения на поставки титана и урана из России ударят по Западу

В случае ограничения экспорта титана и урана из России западные производители столкнутся с серьезными последствиями. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Его слова приводит газета «Известия».

Уран и титан являются важными видами сырья, они необходимы для атомных электростанций, тяжелой промышленности, авиаотрасли, медицины и других отраслей. В случае ввода Россией экспортных ограничений их стоимость для западных производителей значительно повысится, считает эксперт. «Я бы ожидал серьезного роста цен на урановое, титановое сырье и никель», — резюмировал Чиков.

Он добавил, что введение ограничений на экспорт этих видов сырья окажет положительный эффект на российских производителей и повысят их конкурентоспособность на мировом рынке.