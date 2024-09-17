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15:38, 17 сентября 2024Экономика

В России оценили последствия для Запада при ограничении поставок важного сырья

Доцент Чиков: ограничения на поставки титана и урана из России ударят по Западу

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В случае ограничения экспорта титана и урана из России западные производители столкнутся с серьезными последствиями. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Его слова приводит газета «Известия».

Уран и титан являются важными видами сырья, они необходимы для атомных электростанций, тяжелой промышленности, авиаотрасли, медицины и других отраслей. В случае ввода Россией экспортных ограничений их стоимость для западных производителей значительно повысится, считает эксперт. «Я бы ожидал серьезного роста цен на урановое, титановое сырье и никель», — резюмировал Чиков.

Он добавил, что введение ограничений на экспорт этих видов сырья окажет положительный эффект на российских производителей и повысят их конкурентоспособность на мировом рынке.

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      Анатолий Акулов
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