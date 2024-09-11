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17:31, 11 сентября 2024Экономика

Путин предложил ограничить экспорт стратегического сырья

Путин: Россия могла бы ограничить экспорт урана, никеля и титана

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Внешние рынки могут остаться без некоторых стратегических товаров, поставляемых туда Россией. На эту тему высказался президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

По его словам, в настоящее время введены ограничения на поставку в Россию некоторых товаров. В такой ситуации следует подумать об ограничении экспорта некоторых российских стратегических ресурсов. Например, урана, титана или никеля. Однако, как подчеркнул глава государства, это нужно сделать так, чтобы не нанести вред самим себе.

Ранее, 12 августа, власти США запретили импортировать российский необлученный низкообогащенный уран. Такими шагами Вашингтон рассчитывает укрепить энергетическую и экономическую безопасность Соединенных Штатов.

В свою очередь, Испания в июне резко увеличила закупку российских алюминия и титана. Кроме того, она возобновила импорт железа и стали из РФ.

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      Кирилл Луцюк
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