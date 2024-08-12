В США вступил в силу запрет на импорт урана из России

В США вступил в силу запрет на импорт низкообогащенного урана из России

В Соединенных Штатах Америки вступил в силу запрет на импорт необлученного низкообогащенного урана из России. Президент США Джо Байден подписал соответствующий закон 13 мая 2024 года.

Как заявили в Белом доме, принятый исторический ряд мер позволит укрепить энергетическую и экономическую безопасность страны за счет снижения и в конечном счете устранения зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики.

Отмечается, что законодательная норма действует до 31 декабря 2040 года, после чего запрет на импорт урана, в соответствии с законом, будет снят. При этом до 1 января 2028 года Министерство энергетики США в консультации с Госдепартаментом и Минторгом вправе делать исключения для продолжения поставок в тех случаях, когда это отвечает интересам Вашингтона.

Ранее стало известно, что стоимость преобразования урана выросла год к году на 46 процентов, а спотовая цена на обогащение этого сырья для производства ядерного топлива увеличилась на 19 процентов.