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10:41, 8 августа 2024Экономика

Стоимость производства ядерного топлива оказалась рекордной

Стоимость преобразования урана подорожала за год в 1,5 раза на фоне решения США

Фото: Public Domain / Wikimedia

Рост стоимости преобразования урана выросла год к году на 46 процентов, а спотовая цена на обогащение этого сырья для производства ядерного топлива увеличилась на 19 процентов. В первом случае к концу июня цена достигла 60 долларов за килограмм, во втором — 174 долларов за единицу работы разделения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет французского производителя Orano.

В материале отмечается, что показатели находятся на рекордных отметках, а рост цен поддерживает принятый весной запрет американских властей на поставки российского обогащенного урана в США. При этом только в мае США закупили более 91 тонны урана из РФ на 209,5 миллиона долларов, что стало максимумом более чем за год.

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Американская Centrus Energy, не имеющая собственных центрифуг, получила разрешение от Минэнерго США на покупку урана у «Росатома» на этот и следующий годы для американских АЭС. В компании признают, что не смогут обойтись без поставок из РФ минимум до конца 2027 года — срока, обозначенного в документе, указывают журналисты.

В марте замгендиректора, директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров заявил, что цены на уран выросли за год в несколько раз и достигали 150-160 долларов за единицу разделения обогащенного урана.

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      Дмитрий Воронин
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