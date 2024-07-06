США нарастили закупки обогащенного урана из России

РИА Новости: США закупили в мае уран из России на 209,5 миллиона долларов

Соединенные Штаты нарастили закупки обогащенного урана из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в мае США закупили более 91 тонны урана из РФ на 209,5 миллиона долларов. По информации агентства, данный показатель стал максимальным с марта 2023 года.

Вашингтон также приобрел обогащенный уран у Пекина. Спустя четыре месяца отсутствия поставок США и Китай договорились о продаже урана на сумму свыше 323 миллионов долларов. Кроме того, Соединенные Штаты закупали уран у Франции, Германии, Нидерландов, Великобритании, Казахстана и Бельгии.

Ранее сообщалось о зависимости Европы от российского урана. Как отмечало издание Der Spiegel, для большинства реакторов в странах Европы требуются топливные элементы, которые производит дочерняя компания «Росатома».