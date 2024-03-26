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16:48, 26 марта 2024Экономика

Назван дорожавший за год в пять раз вид топлива

В Росатоме рассказали о подорожавшем за год в 3-5 раз уране

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Цены на уран за год выросли «в три-четыре-пять раз», рассказал первый заместитель гендиректора, директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил представитель российской госкорпорации, цены увеличились «по причине того, что в течение года было много слухов, спекуляций о том, что, может быть, то ли Росатом как-то выдавят с мирового рынка, то ли он сам куда-то уйдет». Комаров напомнил, что спотовые котировки составляли более 100 долларов за фунт природного урана, а также «в районе 150-160 долларов за единицу разделения обогащенного урана». Сейчас цены находятся на уровне 85-88 долларов за указанную единицу.

На торгах в начале 2024 года мировые цены на этот вид топлива резко выросли, достигнув рекордных за 15 лет 97,45 доллара за фунт на фоне переворота в Нигере, где находится порядка пяти процентов мировых запасов ресурса. Несколько дней назад управляющие этим африканским государством военные потребовали предоставить план вывода находящихся там американских войск в связи с разрывом двустороннего соглашения.

При этом доля России на глобальном рынке урана составляет порядка 40 процентов, рассказали в Росатоме. В 2023 году США закупили российского урана на максимальные с 2010 года 1,2 миллиарда долларов, что на 43 процента больше соответствующих расходов в 2022-м.

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      Дмитрий Воронин
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