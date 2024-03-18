Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:59, 18 марта 2024Мир

Нигер потребовал от американцев план вывода войск

Нигер потребовал от США план, по которому они выведут свои войска из страны

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Нигер потребовал от США предоставить план, по которому они выведут свои войска из страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве африканской страны.

«Нужно, чтобы американцы предложили правительству план ухода, поскольку это их силы, именно они знают, что у них здесь есть, Нигер этого не знает», — заявил источник агентства.

Он напомнил, что денонсация соглашения с США блокирует деятельность американских сил, поэтому они больше не могут проводить там учения или передвигаться по территории страны.

Ранее находящиеся у власти военные Нигера разорвали военное соглашение с США, которое позволяет американским подразделениям находиться на территории страны.

В Пентагоне ответили на заявление Нигера о разрыве соглашения с США. В американском оборонном ведомстве подчеркнули, что Вашингтон поддерживает контакт с властями африканской страны по поводу разорванного двустороннего военного соглашения.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Возле Украины построят крупнейшую военную базу НАТО в Европе. На ней разместят до 10 тысяч военных

      В ЕС заявили о возможности сегодня договориться об использовании активов России

      Информация о смерти короля Великобритании оказалась фейком

      Вышедший на пенсию пилот арендовал Airbus и отвез 112 друзей на Гавайи

      Российский аналог SWIFT назвали невостребованным

      Боррель выразил недовольство выборами в России

      VK поможет российскому бизнесу

      Брошен вызов современной модели Вселенной

      Звезда фильма «Виват, гардемарины!» высказался об отношении коллег к СВО

      Нигер потребовал от американцев план вывода войск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше