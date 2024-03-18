Нигер потребовал от американцев план вывода войск
Нигер потребовал от США предоставить план, по которому они выведут свои войска из страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве африканской страны.
«Нужно, чтобы американцы предложили правительству план ухода, поскольку это их силы, именно они знают, что у них здесь есть, Нигер этого не знает», — заявил источник агентства.
Он напомнил, что денонсация соглашения с США блокирует деятельность американских сил, поэтому они больше не могут проводить там учения или передвигаться по территории страны.
Ранее находящиеся у власти военные Нигера разорвали военное соглашение с США, которое позволяет американским подразделениям находиться на территории страны.
В Пентагоне ответили на заявление Нигера о разрыве соглашения с США. В американском оборонном ведомстве подчеркнули, что Вашингтон поддерживает контакт с властями африканской страны по поводу разорванного двустороннего военного соглашения.