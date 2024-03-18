Нигер потребовал от американцев план вывода войск

Нигер потребовал от США план, по которому они выведут свои войска из страны

Нигер потребовал от США предоставить план, по которому они выведут свои войска из страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве африканской страны.

«Нужно, чтобы американцы предложили правительству план ухода, поскольку это их силы, именно они знают, что у них здесь есть, Нигер этого не знает», — заявил источник агентства.

Он напомнил, что денонсация соглашения с США блокирует деятельность американских сил, поэтому они больше не могут проводить там учения или передвигаться по территории страны.

Ранее находящиеся у власти военные Нигера разорвали военное соглашение с США, которое позволяет американским подразделениям находиться на территории страны.

В Пентагоне ответили на заявление Нигера о разрыве соглашения с США. В американском оборонном ведомстве подчеркнули, что Вашингтон поддерживает контакт с властями африканской страны по поводу разорванного двустороннего военного соглашения.