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21:11, 12 января 2024Экономика

Мировые цены на уран рекордно выросли

COMEX: цена урана на бирже выросла до рекордных за 15 лет 97,45 доллара за фунт

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Мировые цены на уран резко выросли на фоне роста спроса и сбоев поставок. Стоимость фунта топлива на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) увеличилась на 2,96 процента и достигла рекордных за 15 лет 97,45 доллара за фунт, свидетельствуют данные площадки.

Одной из причин подорожания топлива до максимумов с ноября 2007 года называют военный переворот в Нигере, где находится порядка пяти процентов мировых запасов ресурсов. Страна, являющаяся седьмым по величине производителем, ограничила поставки в Европу.

В компании «Казатомпром» предупредили о сокращении добычи из-за нехватки серной кислоты и задержках в строительстве новых рудников. Также на рост цен влияют риски увеличения производства, сложности с глобальной цепочкой поставок и ограниченным доступом к ключевым материалам и реагентам.

Спрос на атомную энергию в Европе вырос из-за желания ряда государств отказаться от ископаемых источников топлива. До недавнего времени многие урановые шахты были законсервированы с момента катастрофы на АЭС в Фукусиме в 2011 году.

Ранее Минэнерго США заявило о поиске альтернативных поставщиков урана в связи с отказом от покупки ядерного топлива из России. Ведомство решило заключить десятилетние контракты на поставки высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU), обогащенного до 20 процентов, для использования в реакторах нового поколения. Сейчас такое топливо поставляется только российскими компаниями.

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      Вячеслав Агапов
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