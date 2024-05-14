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02:15, 14 мая 2024Мир

Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России

Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России в США

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, принятый исторический ряд мер позволит укрепить энергетическую и экономическую безопасность США за счет снижения и в конечном счете устранения зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики.

Ранее в мае в «Росатоме» сообщили, что одобренный Конгрессом США законопроект о запрете на импорт обогащенного урана из России носит разрушительный характер для рынка.

Сенат США одобрил законопроект, запрещающий импорт урана из России, 30 апреля. Инициатива вступает в силу через 90 дней после принятия закона. При этом американское законодательство включает положение, позволяющее делать исключения на запрет до 2027 года, если они отвечают национальным интересам США. После этого крупнейшая американская компания в области ядерного топливного цикла Centrus заявила, что обратится к профильным ведомствам с просьбой внести исключения на запрет импорта материала из РФ, чтобы продолжить его поставки своим клиентам.

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      Марина Совина
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