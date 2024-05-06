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10:59, 6 мая 2024Экономика

Последствия запрета США на импорт российского урана оценили

«Росатом»: запрет на импорт обогащенного урана из РФ разрушителен для рынка

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Одобренный Конгрессом США законопроект о запрете на импорт обогащенного урана из России носит разрушительный характер для рынка. Последствия новых ограничений против российской энергетической отрасли оценили в «Росатоме», его представителей цитирует «Коммерсантъ».

В госкорпорации заявили, что инициативы с явным политическим подтекстом носят деструктивный характер для устойчивой работы глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла. В конечном итоге эти меры негативно скажутся на ситуации в атомной энергетике в странах, которые принимают подобные решения.

«Политическая конъюнктура не должна дестабилизировать работу рынка. Поэтому нашими приоритетами в международной деятельности остаются соблюдение и исполнение принятых контрактных обязательств, а также сохранение партнерских отношений с нашими заказчиками», — заявили представители «Росатома».

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Американский Сенат единогласно принял законопроект о запрете импорта обогащенного урана из России в начале мая. Законопроект вводит ограничения до 2040 года. Минэнерго США до января 2028 года имеет право смягчить или отменить запрет, если придет к выводу об отсутствии альтернативного надежного источника низкообогащенного урана для поддержания непрерывной работы американских АЭС или что импорт урана из России все еще отвечает «национальным интересам США». В ближайшее время документ должен подписать глава государства Джо Байден.

По словам помощника главы Министерства энергетики Кэтрин Хафф, чтобы построить новые мощности для снижения зависимости от поставок российского обогащенного урана, США потребуется 3-4 года для того. У США есть ряд союзников и партнеров, которые при необходимости окажут помощь Вашингтону в вопросе снижения зависимости от импорта обогащенного урана из России. К их числу Хофф отнесла Канаду, Францию и Японию.

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      Вячеслав Агапов
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